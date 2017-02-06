Александр Шмурнов: Стыд – это не то, что происходит с «Лестером», а то, что происходило год назад с АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал выступление «Лестера» в нынешнем сезоне. Напомним, действующий чемпион страны занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 21 балл.

«Стыд – не то, что происходит сейчас с чемпионом Англии, стыд – это то, что происходило год назад с чемпионатом Англии», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

12 февраля подопечные Клаудио Раньери сыграют в 25-м туре на выезде против «Суонси».