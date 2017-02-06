Анна Богалий: У Шипулина большие амбиции перед чемпионатом мира

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила шансы российских биатлонистов на предстоящем чемпионате мира.

- У женщин, мне кажется, шансы есть в индивидуальной гонке, хотя претендентов будет очень много. Гонка преследования, масс-старта — контактные гонки с серьезным нервным испытанием т спарринг-стрельбами на рубеже. Верится, что в таких условиях наши девчонки должны выстоять. У ребят это традиционно эстафета, где мы можем побороться за победу. Очень хотелось бы феерического возвращения на пьедестал. В личной гонке я бы ждала от нашей команды если не золота, то медали любого достоинства. Хотелось бы реализовать то, что не удавалось реализовать в последних сезонах. У Антона Шипулина самые большие амбиции перед этим чемпионатом, пусть у него все получится, — сказала Богалий в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля. За день до старта турнира состоится внеочередной конгресс IBU.