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Московское «Динамо» интересуется экс-полузащитником «Кубани» Рабиу

Источник:  ТАССКомментарии

Московское «Динамо» рассматривает возможность приглашения на сбор команды полузащитника Мохаммеда Рабиу, сообщил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов.

«Мы рассматриваем такую возможность, но окончательного решения нет», - цитирует Кречетова ТАСС.

Напомним, с 2013 по 2016 год 27-летний ганец выступал за «Кубань». В 51 матче он забил один мяч.

Перед началом этого сезона Рабиу на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи», однако ни одной официальной игры за махачкалинцев не провел.

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