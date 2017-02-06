Московское «Динамо» интересуется экс-полузащитником «Кубани» Рабиу
Московское «Динамо» рассматривает возможность приглашения на сбор команды полузащитника Мохаммеда Рабиу, сообщил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов.
«Мы рассматриваем такую возможность, но окончательного решения нет», - цитирует Кречетова ТАСС.
Напомним, с 2013 по 2016 год 27-летний ганец выступал за «Кубань». В 51 матче он забил один мяч.
Перед началом этого сезона Рабиу на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи», однако ни одной официальной игры за махачкалинцев не провел.
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