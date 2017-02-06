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«Торо Россо» представит новый болид 26 февраля в Барселоне

Источник:  «Торо Россо»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Торо Россо», команда представит новый болид 26 февраля на трассе в Барселоне.

Отмечается, что представят новинку российский гонщик Даниил Квят и его партнер по команде Карлос Сайнс-младший из Испании. 

Ранее сообщалось, что новый болид «Торо Россо» прошел краш-тесты Международной автомобильной федерации (FIA).

Напомним, первый этап чемпионата «Формулы-1» 2017 года – Гран-при Австралии – пройдет 24-26 марта. Перед началом сезона команды проведут две серии тестов в Барселоне: 27 февраля-2 марта и 7-10 марта.

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