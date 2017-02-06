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Сергей Мяус: Будем строить сборную России из молодых и дерзких ребят

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018.

- Основываясь на выступлении нашей команды в Швеции, мы в будущем будем строить сборную России из молодых и дерзких ребят. Ведь наши юниоры и юноши в этом году стали победителями первенств мира. У нас в России сейчас есть хорошая плеяда молодых и перспективных ребят. И первый сбор команды мы в этом году проведем довольно рано. Уже в первых числах апреля мы соберемся на тренировочной базе «Юг-Спорт» в Сочи, - передает слова Мяуса «Р-Спорт».

В воскресенье в финале чемпионата мира в Швеции россияне уступили хозяевам со счетом 3:4. 

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