Сергей Мяус: Будем строить сборную России из молодых и дерзких ребят

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018.

- Основываясь на выступлении нашей команды в Швеции, мы в будущем будем строить сборную России из молодых и дерзких ребят. Ведь наши юниоры и юноши в этом году стали победителями первенств мира. У нас в России сейчас есть хорошая плеяда молодых и перспективных ребят. И первый сбор команды мы в этом году проведем довольно рано. Уже в первых числах апреля мы соберемся на тренировочной базе «Юг-Спорт» в Сочи, - передает слова Мяуса «Р-Спорт».

В воскресенье в финале чемпионата мира в Швеции россияне уступили хозяевам со счетом 3:4.