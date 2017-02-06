Бейсбольные биты все реже используются в Москве для бейсбола

Тело забитого бейсбольными битами 58-летнего мужчины Андрея И. было обнаружено на западе Москвы. Как стало известно со слов следователей, владелец частной клиники был избит по неизвестным причинам несколькими молодыми людьми на Малой Филевской улице вечером в воскресенье.

Местные жители обнаружили на тротуаре у одного из жилых домов мужчину, у которого были многочисленные травмы головы. Они вызвали скорую, но мужчина скончался по пути в больницу.

Записи с камер свидетельствуют, что мужчина получил не менее десяти ударов битами, а затем нападавшие скрылись бегством.

Возбуждено уголовное дело.

В последнее время не раз появлялась в СМИ информация о том, что число продаваемых бейсбольных бит постоянно растет, а вот вся остальная экипировка не продается вовсе. Логично сделать вывод, что все продаваемые биты используются вовсе не для бейсбола.