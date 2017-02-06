«Ювентус» нашел замену Дибале в «Лионе»

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт может сменить клубную прописку летом текущего года.

Как сообщает L'Equipe, на игрока сборной Франции претендует «Ювентус». Отмечается, что в контракте футболиста, который рассчитан до 2019 года, прописана сумма отступных в размере 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может покинуть нападающий Пауло Дибала. Интерес к аргентинцу проявляет мадридский «Реал». Сейчас действующий чемпион Италии рассматривает варианты замены Дибалы.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий «Лиона» провел во всех турнирах 23 матча, забил 21 гол и отдал 2 голевые передачи.