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«Ювентус» нашел замену Дибале в «Лионе»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт может сменить клубную прописку летом текущего года.

Как сообщает L'Equipe, на игрока сборной Франции претендует «Ювентус». Отмечается, что в контракте футболиста, который рассчитан до 2019 года, прописана сумма отступных в размере 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может покинуть нападающий Пауло Дибала. Интерес к аргентинцу проявляет мадридский «Реал». Сейчас действующий чемпион Италии рассматривает варианты замены Дибалы.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий «Лиона» провел во всех турнирах 23 матча, забил 21 гол и отдал 2 голевые передачи.

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