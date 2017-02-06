Сол Кэмпбелл: В «Арсенале» пропал баланс между английскими и иностранными игроками

Известный в прошлом защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл поделился мнением о проблемах лондонского клуба.

Напомним, команда Арсена Венгера уступила в последних двух матчах английской премьер-лиги - «Уотфорду» (0:2) и «Челси» (1:3) - и теперь от первого места ее отделяют 12 очков. Последний раз «канониры» выигрывали национальный чемпионат в далеком 2004 году.

«Раньше мы отличалась фантастическим балансом между действительно хорошими английскими и иностранными игроками, игравшими умно и бывшими настоящей командой. Множество других клубов скопировали это, внедрили и продвинулись в этом отношении. «Арсенал» же здесь со временем немного утратил и сейчас страдает из-за этого», - цитирует Кэмпбелла Goal.







