Оргкомитет ЧМ по хоккею с мячом извинился за инцидент с гимном России

Организационный комитет завершившегося накануне в Швеции чемпионата мира по хоккею с мячом принес извинения за инцидент, произошедший при исполнении гимна России.

Напомним, на церемонии перед началом финального матча между сборными Швеции и России (4:3) исполнявшая российский гимн Кристина Жмудская дважды запнулась. Она извинилась за свою оплошность, а затем допела гимн до конца.

«От имени организации мы приносим извинения за технические проблемы, которые возникли во время исполнения Кристиной Жмудской гимна России перед финальной игрой. Техническая проблема вызвала эхо в наушнике Кристины, что помешало ей петь так же хорошо, как перед матчем между Россией и Швецией 1 февраля. Еще раз мы извиняемся перед россиянами», - цитирует Газета.ru заявление организаторов турнира.

Исполнительница гимна России: Слова гимна я знаю, но случился технический сбой