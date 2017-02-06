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Бранислав Иванович: Русским игрокам всегда есть куда вернуться. В Сербии выбора нет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о различиях в адаптации российских и сербских футболистов в зарубежных чемпионатах.

- Жирков говорил, что ему было тяжело в Англии, и он так и не приспособился, в отличие от вас. Хотя менталитет русских и сербов похож.
- У русских игроков всегда есть куда вернуться и продолжать играть в футбол. На родине у них тоже высокий уровень, тоже есть возможность участвовать в Лиге чемпионов. В Сербии выбора нет, в этом разница. Когда я пришел в «Челси», мне сильно помогал Андрей Шевченко, поэтому и я старался облегчить адаптацию для Юры, - приводит слова Ивановича официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Иванович и Жирков выступали вместе за «Челси» с 2009 по 2011 годы. Жирков провел за лондонский клуб 39 игр в английской премьер-лиге, а также отметился голом в ворота «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов-2010/11. После этого защитник выступал за «Анжи» и «Динамо», а в январе 2016 года он стал игроком «Зенита».

Бранислав Иванович подписал контракт с петербургским клубом 1 февраля. Срок соглашения - 2,5 года. Также контракт может быть продлен на один сезон. За «Челси» 32-летний серб играл с 2008 года. Вместе с «аристократами» защитник выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также дважды побеждал в чемпионате Англии.

«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и супергол

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