Илья «Lil» Ильюк: Огорчает количество гнилых людей в комьюнити
Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк высказался по поводу реакции комьюнити на второе техническое поражение команды.
Карма:))))) если бы карма существовала в отношении «букаф в интернете», большинству людей кто об этом пишет уже кирпичи на головы попадали— Ilya Ilyuk (@LilJke) 6 февраля 2017 г.
И еще одна вещь которая огорчает больше всего - количество гнилых людей в комьюнити, которые проявляют свою сущность в таких ситуациях— Ilya Ilyuk (@LilJke) 6 февраля 2017 г.
Напомним, что Virtus.pro получила второе техническое поражение в матче против LQ на СНГ-квалификации к DAC 2017. Ранее команда также получила техническое поражение в матче против Effect из-за проблем с интернетом на буткемпе в Краснодаре.
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