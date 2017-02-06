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Илья «Lil» Ильюк: Огорчает количество гнилых людей в комьюнити

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Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк высказался по поводу реакции комьюнити на второе техническое поражение команды.

Напомним, что Virtus.pro получила второе техническое поражение в матче против LQ на СНГ-квалификации к DAC 2017. Ранее команда также получила техническое поражение в матче против Effect из-за проблем с интернетом на буткемпе в Краснодаре. 

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