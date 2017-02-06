Хуан Мата: Результат матча с «Лестером» поможет «МЮ» смотреть в будущее с оптимизмом
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу своей команды над «Лестером» (3:0) в 24-м туре АПЛ.
«Результат этого матча поможет нам смотреть в будущее с оптимизмом. Счет 3:0 доказывает, что «Юнайтед» отлично работал на тренировках и сумел продемонстрировать свою эффективность в чужой штрафной площади. Это была цельная игра от всех футболистов. Постараемся с тем же настроем подойти к другим матчам», – цитирует испанца официальный сайт «красных дьяволов».
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 11 февраля примут на домашней арене «Уотфорд».
На данный момент «МЮ» занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав 45 баллов.
Матч
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:2)
Голы
Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2). Мата 49 (0:3).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса (Кинг, 46), Окадзаки (Грэй, 46)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд, 46), Мата (Феллайни, 77), Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд (Янг, 83)
Предупреждения:
Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28; Эррера, 54; Погба, 56; де Хеа, 88
Место и дата
05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция