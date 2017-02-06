Хуан Мата: Результат матча с «Лестером» поможет «МЮ» смотреть в будущее с оптимизмом

Жозе Моуринью: Не хочу быть тренером команды, которая хорошо играет, создает моменты, но не выигрывает матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, какой бы он хотел видеть стратегию и тактику своей команды.