Бранислав Иванович: Когда Жирков спел, все упали на пол и смеялись минут 15

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович вспомнил о самом забавном эпизоде, произошедшем в расположении «Челси».

- В «Челси» есть традиция: когда в команду приходит новый футболист, он должен исполнить песню. Юра очень готовился, но спел так, что вся команда просто рухнула на пол и смеялась минут 15. На моей памяти это был самый смешной момент в «Челси», - передает слова Ивановича «Матч ТВ».

Напомним, что защитник «Челси» Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в нынешнее межсезонье. С 2008 года за восемь с половиной сезонов в составе лондонского клаба он сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча.