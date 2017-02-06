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Бранислав Иванович: Когда Жирков спел, все упали на пол и смеялись минут 15

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович вспомнил о самом забавном эпизоде, произошедшем в расположении «Челси».

- В «Челси» есть традиция: когда в команду приходит новый футболист, он должен исполнить песню. Юра очень готовился, но спел так, что вся команда просто рухнула на пол и смеялась минут 15. На моей памяти это был самый смешной момент в «Челси», - передает слова Ивановича «Матч ТВ».

Напомним, что защитник «Челси» Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в нынешнее межсезонье. С 2008 года за восемь с половиной сезонов в составе лондонского клаба он сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча.

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