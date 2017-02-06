Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар3 : 0Сувон
Футбол  Локомотив1 : 0Сённерюск
Футбол  ЦСКА0 : 0Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи1 : 1Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» разгромил «Сувон» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Краснодар» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с южнокорейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз» и добился крупной победы со счетом 3:0.

Все мячи команда Игоря Шалимова отправила в ворота соперника в первом тайме. Отличились Виктор Клаессон (13-я минута), Федор Смолов (24-я) и Вячеслав Подберезкин (36-я).

8 февраля черно-зеленые сыграют «Хаугесунд», ставшим 4-м по итогам прошедшего чемпионата Норвегии, а 9 февраля завершат сбор поединком с казанским «Рубином».

Матч

Краснодар - Сувон - 3:0 (3:0)

Голы

Клаессон 13 (1:0). Смолов 24 (2:0). Подберёзкин 36 (3:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Мартынович, Шишкин, Калешин, Налдо, Подберёзкин (Перейра, 67), Газинский, Клаессон, Смолов, Вандерсон

Предупреждения:

Калешин, 63 - нет

Место и дата

06 февраля 17:00, Мунисипал де Марбелья, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует хавбека «Челси»? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует хавбека «Челси»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Полузащитник «Краснодара» Каборе вошел в символическую сборную Кубка АфрикиХавбек «Краснодара» и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе включен в символическую сборную завершившегося Кубка африканских наций-2017.Сегодня клубы РФПЛ сыграют 10 контрольных матчейНа сегодня запланировано сразу десять контрольных матчей с участием клубов премьер-лиги.Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» вышел в 1/4 финала Кубка ТурцииВ матче 1/8 финала Кубка Турции «Фенербахче» на выезде обыграл «Бешикташ» со счетом 1:0.«Краснодар» уступил «Славии»Товарищеский матч между «Краснодаром» и «Славией» завершился победой чешского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Славии».Сегодня клубы РФПЛ сыграют восемь контрольных матчейСегодня «Зенит» сыграет с датским «Оденсе». Матч начнется в 21.00 (мск). Прямая трансляция – на «Матч ТВ».Смолов матерится, Дзюба капитанит, «Спартак» отстает. Обзор сборов (видео)Смолов матерится, Дзюба капитанит, «Спартак» отстает. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Бронзовый призер Кубка африканский наций Каборе вернется в «Краснодар» 8 февраляПолузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вернется в расположение клуба 8 февраля, сообщает официальный сайт «быков».Сергей Прядкин: По манежу «Урал» возникает много вопросов от клубов премьер-лигиПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном проведении домашних матчей «Урала» в одноименном манеже в Екатеринбурге.Игорь Шалимов: С «Фенербахче» нас так прощать не будутГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в контрольном матче с венгерским «Видеотоном» (0:0).«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео)«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Вандерсон: Ничья в матче с «Видеотоном» не устроила меня и «Краснодар»Нападающий «Краснодара» Вандерсон подвел итоги контрольного матча с венгерским «Видеотоном».Дмитрий Тарасов показал свою любимую! Обзор Instagram российского футболаДмитрий Тарасов показал свою любимую! Обзор Instagram российского футбола«Советский спорт» продолжает следить за тем, чем занимаются футболисты отечественных клубов вне футбольного поля.Чем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»? Пять вариантов для Алексея МиранчукаЧем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»? Пять вариантов для Алексея МиранчукаОдна из главных интриг зимнего трансферного окна РФПЛ – переход Алексея Миранчука.Сегодня клубы РФПЛ проведут шесть контрольных матчейСегодня «Зенит» на зимних сборах сыграет с чешской «Спартой». Прямая трансляция – на «Матч ТВ», 20.00 (мск).Дзюба достоин быть капитаном «Зенита». Обзор сборов (видео)Дзюба достоин быть капитаном «Зенита». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Жоаозиньо приступил к тренировкам в общей группеПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт «быков».Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.День в истории. Игорю Шалимову – 48!Сегодня, 2 февраля, празднует свой день рождения главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.
Главные новости
Лыжный спорт
ВИДЕО ДНЯ: Три российских лыжника финишируют первыми одновременно, взявшись за руки
Хоккей
Российские хоккеистки разгромили сборную Канаду в финале Универсиады
Футбол
Гол Игоря Денисова принес «Локомотиву» победу над «Сеннерюском»
Футбол
ЦСКА разошелся миром с «Эсбьергом» в товарищеском матче
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сувон» в товарищеском матче
Футбол
Александр Бубнов: Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном
Футбол
Бранислав Иванович: Русским игрокам всегда есть куда вернуться. В Сербии выбора нет
Хоккей
Оргкомитет ЧМ по хоккею с мячом извинился за инцидент с гимном России
Футбол
«Ювентус» нашел замену Дибале в «Лионе»
Футбол
Неймар: «Барселона» будет бороться с «Реалом» за титул до конца, все еще возможно
все новости
Сувон
Сувонкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика