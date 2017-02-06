«Краснодар» разгромил «Сувон» в товарищеском матче
«Краснодар» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с южнокорейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз» и добился крупной победы со счетом 3:0.
Все мячи команда Игоря Шалимова отправила в ворота соперника в первом тайме. Отличились Виктор Клаессон (13-я минута), Федор Смолов (24-я) и Вячеслав Подберезкин (36-я).
8 февраля черно-зеленые сыграют «Хаугесунд», ставшим 4-м по итогам прошедшего чемпионата Норвегии, а 9 февраля завершат сбор поединком с казанским «Рубином».
Матч
Голы
Клаессон 13 (1:0). Смолов 24 (2:0). Подберёзкин 36 (3:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Мартынович, Шишкин, Калешин, Налдо, Подберёзкин (Перейра, 67), Газинский, Клаессон, Смолов, Вандерсон
Предупреждения:
Калешин, 63 - нет
Место и дата
06 февраля 17:00, Мунисипал де Марбелья, Онлайн-трансляция
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