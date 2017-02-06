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Александр Бубнов: Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении Артема Дзюбы капитаном «Зенита».

- Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан – проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артем сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии, - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что 2 февраля Артем Дзюба назначен новым капитаном «Зенита». 28-летний Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате России 14 матчей, забил 8 мячей и отдал три голевые передачи.

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