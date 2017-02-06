Луис Энрике: Игроки не думают о пропуске финала, у нас только одна цель – обыграть «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике перед ответным матчем против мадридского «Атлетико» заявил, что не думает о возможной дисквалификации своих игроков.

Напомним, защитники Жорди Альба и Самюэль Умтити, а также форвард Лионель Месси могут пропустить финал турнира из-за перебора желтых карточек.

«Этот фактор не повлияет на игру. Они прекрасно знают о сложившейся ситуации. У нас только одна цель – обыграть «Атлетико» и выйти в финал. После этого мы обсудим результат матча, но я не думаю, что мысль о возможной дисквалификации сыграет решающую роль», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, матч между командами состоится завтра (7 февраля) в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 23.00 мск.