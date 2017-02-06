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ЦСКА разошелся миром с «Эсбьергом» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе провел товарищеский матч с датским «Эсбьергом», который завершился вничью (0:0).

«Советский спорт» вел видео- и текстовую трансляции встречи.

Во вторник команда Виктора Гончаренко проведет еще один товарищеский матч с австрийским ЛАСКом.

Матч

ЦСКА - Эсбьерг - 0:0

Состав

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Васин (Березуцкий В., 46), Березуцкий А., Игнашевич, Вернблум, Головин, Ионов, Дзагоев, Миланов, Жамалетдинов (Оланаре, 68)

Место и дата

06 февраля 17:30, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция

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