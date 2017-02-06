ЦСКА разошелся миром с «Эсбьергом» в товарищеском матче
ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе провел товарищеский матч с датским «Эсбьергом», который завершился вничью (0:0).
«Советский спорт» вел видео- и текстовую трансляции встречи.
Во вторник команда Виктора Гончаренко проведет еще один товарищеский матч с австрийским ЛАСКом.
Матч
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Васин (Березуцкий В., 46), Березуцкий А., Игнашевич, Вернблум, Головин, Ионов, Дзагоев, Миланов, Жамалетдинов (Оланаре, 68)
Место и дата
06 февраля 17:30, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция
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