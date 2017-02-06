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«Крылья Советов» уступили «Шерифу» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Крыльев Советов» в товарищеском матче проиграли молдавскому «Шерифу».

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отметились полузащитники Бадибанга и Зоран Кврзич.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) – «Шериф» (Молдавия) – 0:2 (0:1)

Голы: Бадибанга, 36; Кврзич, 50

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко (Зотов, 67'), Чочиев, Бато (Божин, 65'), Надсон, Таранов, Родич (Зинков, 63'), Гаджибеков (Цвейба, 65'), Башкиров (Визнович, 63'), Паскуато, Корниленко (Садик, 46')

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