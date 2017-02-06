«Амкар» сыграл вничью с «Железничаром»
«Амкар» на втором зимнем сборе в Турции провел товарищеский матч с боснийским «Железничаром», который завершился со счетом 0:0.
Состав «Амкара»: Дмитрий Хомич, Секу Конде (Иван Черенчиков,34), Петар Занев (Олег Мищенко, 36), Николай Зайцев, Брайн Идову (Николай Тарасов, 34), Фегор Огуде, Александр Милькович (Бранко Йовичич, 36), Януш Гол (Давид Хурцидзе, 34), Павел Комолов (Александр Салугин, 32), Дарко Бодул (Михаил Костюков, 32), Чума Анене (Антон Шиндер, 32).
Во втором тайме за «Амкар» также сыграли двое потенциальных новичков.
«Железничар» на данный момент занимает третье место в таблице национального чемпионата.
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