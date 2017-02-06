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Антонио Конте: Выкладываюсь в своей работе не на 100, а на 120–130 процентов

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил свою работу в лондонском клубе. Напомним, специалист возглавил «синих» минувшим летом, и сейчас команда лидирует в таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

«Я выкладываюсь в своей работе не на 100, а на 120–130 процентов. Думаю, я уделяю работе большую часть своего времени, вкладываю в нее свою страсть, эмоции и стараюсь передать это своим игрокам.

Я темпераментно проживаю игру. И иногда в футболе, в очень важные моменты мне крайне сложно сдерживать себя. Важно разделить эти эмоции со своими игроками, с тренерским штабом и иногда с фанатами, потому что я считаю, что заслуживаю это за то терпение, которое я проявлял в каждый момент своей футбольной жизни», - приводит слова специалиста официальный сайт лондонской команды.

12 февраля «Челси» сыграет на выезде с «Бернли» в 25-м туре чемпионата Англии.


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