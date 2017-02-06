Гол Игоря Денисова принес «Локомотиву» победу над «Сеннерюском»
«Локомотив» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с вице-чемпионом Дании «Сеннерюском» и взял верх со счетом 1:0.
Единственный мяч на 59-й минуте забил полузащитник Игорь Денисов. Напомним, недавно он подписал долгосрочный контракт с железнодорожниками.
Встречей с «Сеннерюском» команда Юрия Семина завершила игровую программу сбора.
Матч
Локомотив - Сённерюск - 1:0 (0:0)
Голы
Денисов И. 59 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Коломейцев (Н'Динга, 78), Касаев, Баринов, Игнатьев (Миранчук А., 46), Галаджан (Фарфан, 46)
Место и дата
06 февраля 18:00, Сан-Педро, Онлайн-трансляция
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