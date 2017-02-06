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Российские хоккеистки разгромили сборную Канаду в финале Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеистки сборной России в финале Всемирных студенческих игр-2017 обыграли команду Канады.

В составе победителей точными бросками отметились Ольга Сосина, оформившая дубль, а также Людмила Белякова и Алевтина Штарева.

Отметим, что на пути к триумфу в Алма-Ате спортсменки из РФ одержали три победы: над командами США, Японии и Китая.

Универсиада
Женщины
Финал

Канада – Россия – 1:4 (0:2; 1:1; 0:4)

0:1 Сосина (Белякова) 11:45 ГБ
0:2 Белякова (Сосина, Лобова) 18:23
1:2 Апперсон (Магвуд) 31:12
1:3 Сосина 35:55
1:4 Штарева (Дергачева, Шохина) 51:08 ГБ

Вратари: Ламента – Сорокина

Броски: 23-36

Штраф: 12-40 

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