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Левандовски получил награду лучшему футболисту Польши за 2016 год (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Польши по итогам 2016 года.

Сегодня 28-летний игрок получил приз от издания Piłka Nożna. Таким образом, футболист получил эту награду в шестой раз подряд.

«Как и всегда, эта награда много значит для меня. Лучший футболист Польши за 2016 год!» – написал Роберт на своей странице в Twitter.

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