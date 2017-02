Левандовски получил награду лучшему футболисту Польши за 2016 год (фото)

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Польши по итогам 2016 года.

Сегодня 28-летний игрок получил приз от издания Piłka Nożna. Таким образом, футболист получил эту награду в шестой раз подряд.

«Как и всегда, эта награда много значит для меня. Лучший футболист Польши за 2016 год!» – написал Роберт на своей странице в Twitter.

As always, this title means a lot to me - Footballer of the year 2016 in Poland! 🏆 @PilkaNozna_pl pic.twitter.com/ubxdovHSIt