Назначен новый генеральный директор «Балтики»

Тимур Лепсая назначен новым генеральным директором «Балтики». Его кандидатура была утверждена на заседании совета директоров, клуба, сообщается на официальном портале правительства Калиниградской области.

Лепсая в свое время работал в «Сатурне» в должности начальника спортивного отдела команды. Возглавлял консалтинговое агентство Innovation Sports Technologies.

«Главная задача, поставленная перед командой - сохранить прописку в Футбольной национальной лиге. Цель непростая, но поскольку правительство во главе с Антоном Алихановым проявляет огромный интерес и деятельное участие в судьбе клуба, мы приложим максимум усилий и сделаем все, чтобы калининградцы не остались без большого футбола», - сказал Лепсая на совещании.

После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в первенстве ФНЛ, отставая от спасительной 15-й строчки на десять очков.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером «Локомотива» Игорем Черевченко.