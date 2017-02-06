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Wargaming купила рекламу World of Tanks на Супербоуле

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Компания Wargaming купила рекламу World of Tanks на финальной игре Национальной футбольной лиги (NFL).

Стоимость 30-секундного ролика на финальной игре в 2017 году составила 6 миллионов долларов, однако разработчикам удалось купить рекламу со скидкой, сообщают «Ведомости».


Супербоул (Super Bowl) — в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.

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