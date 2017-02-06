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Тренер «Зенита» по физподготовке: Иванович находится в отличном состоянии, Кержаков может поехать на сбор в Бельгию

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренер «Зенита» по физической подготовке Карло Николини оценил состояние игроков, пополнивших команду в зимнее трансферное окно, а также рассказал о ситуации с Иваном Новосельцевым и Александром Кержаковым.

- Для всех новичков поначалу было немного сложно привыкнуть к нашим требованиям, но могу сказать, что все они - Цаллагов, Эрнани, Лунев, Молло, молодые игроки, присоединились к команде в хорошем состоянии, работали с удовольствием и набрали форму. Что касается Ивановича, то он тренируется с нами три дня, но нельзя забывать, что он переехал к нам из премьер-лиги, где играют зимой, поэтому он в порядке. Ему нужно привыкнуть к нашему стилю работы, но он в отличном состоянии и это не станет проблемой.

Браниславу нужно понять требования Луческу. Думаю, он будет готов к матчу с «Андерлехтом», хоть и не получал большой игровой практики в «Челси» за последнее время. Иванович тренировался с командой каждый день, и мы видим, что с ним все в порядке и ему не нужны какие-то дополнительные занятия. В данный момент только для Смольникова мы предлагаем дополнительный план подготовки. Александр Кержаков сейчас не тренируется с нами на сборе, но может присоединиться к команде в Бельгии. Все остальные - в порядке.

- А что с Новосельцевым?
- Он получил травму в Дубае и остался в Петербурге с индивидуальным планом подготовки - так для него было лучше. Мы вернемся домой, вместе с медицинским штабом проверим его состояние и поймем, сможет ли он поехать в Бельгию или будет правильнее, если останется в Петербурге и будет готовиться к продолжению чемпионата России, - приводит слова Николини официальный сайт «Зенита».

Напомним, Новосельцев и Кержаков пропускают второй сбор сине-бело-голубых, который завершится в Испании 7 февраля. Оба футболиста остались в Петербурге. Бранислав Иванович прибыл в расположение команды 2 февраля, на следующий день после подписания контракт с «Зенитом». Серб принял участие в двух контрольных матчах против «Спарты» (0:2) и «Оденсе» (1:1).

Кроме Ивановича зимой в «Зенит» перешли Андрей Лунев, Ибрагим Цаллагов, Сергей Зуйков, Эрнани и Йоан Молло.

Третий сбор подопечные Мирчи Луческу проведут в Бельгии. Команда отправится на базу бельгийской сборной 10 февраля. 16 февраля «Зенит» встретится в Брюсселе с «Андерлехтом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. 

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