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Павел Колобков: Планирую стартовать на «Лыжне России»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от предстоящих стартов «Лыжни России», которые пройдут 11 февраля в 74 регионах страны.

– В этом году «Лыжня России» состоится уже в 35-й раз. Можно сказать, мы будем отмечать мини-юбилей, – рассказал Колобков на специальной пресс-конференции. – В последнее время турнир приобрел огромный размах, количество участников выросло до 1,5 миллионов, что говорит о росте интереса к спорту среди простых россиян. Наблюдать за этим очень приятно! Надеюсь, в нынешнем году все, как обычно, пройдет на высшем уровне. Я и сам намерен принять участие в гонке. Так что сейчас активно готовлюсь к прохождению трассы.

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