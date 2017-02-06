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Ахо, Гранлунд и Будай – лучшие игроки недели в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

НХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. В трех матчах он забросил четыре шайбы, включая две победные, и сделал результативную передачу.

На втором месте форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд. Он записал в свой актив шесть (3+3) очков и помог своей команде одержать две победы в трех встречах.

Третьей звездой стал голкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай. Команда с его участием выиграла три матча из четырех, а вратарь отразил 93% бросков, пропуская в среднем 1,62 шайбы за игру.

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