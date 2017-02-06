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Елена Вяльбе: Кто-то из членов сборной обязательно побежит на «Лыжне России»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, кого из ведущих лыжников страны можно будет увидеть на предстоящих 11 февраля стартах «Лыжни России».

– Когда я сама была профессиональной спортсменкой, то на «Лыжне России» не выступала, – отметила Вяльбе. – Традиционно она проводится незадолго до главного старта сезона – чемпионата мира или Олимпийских игр. Так что участие в этом турнире не вписывалось в график подготовки. По большому счету, ситуация не изменилась и сейчас – конечно, лидеров сборной России на старте мы не увидим. Но у нас большая команда – в нее входит более 70 человек, и лишь чуть больше 20 поедут на чемпионат мира. При этом уровень спортсменов очень высок – на примере Универсиады и прошедшего на днях этапа Кубка мира в Корее видно, что даже второй состав сборной способен показывать самые высокие результаты. Кто-то из этих ребят и девушек, кто не пройдет отбор в первую команду на чемпионат мира, наверняка разъедется по своим регионам и выступит на «Лыжне России».

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