Тренер «Зенита» по физподготовке: Дзюба уже в хорошей форме. Ожидаем большего от состояния Шатова

Тренер «Зенита» по физической подготовке Карло Николини рассказал о состоянии игроков перед первыми официальными матчами в 2017 году.

- Вы можете сейчас выделить кого-то из игроков с лучшим уровнем готовности? Кто может продолжить сезон прямо сейчас?

- Честно говоря, я бы не стал говорить о ком-то одном - мы следим за всеми футболистами и знаем, кто в какой форме находится в данный момент. В целом, команда в очень хорошем состоянии. Я ожидаю чуть большего от некоторых игроков. Например, Дзюба, - сильный и высокий, игрокам его телосложения требуется чуть больше времени, чем остальным, но он уже в хорошей форме. Ожидаю большего от физического состояния Шатова. Не могу сказать, что кто-то лучше или хуже остальных. Мы следим за всеми ежедневно и видим, как растет уровень подготовки команды изо дня в день, - приводит слова Николини официальный сайт «Зенита».

Напомним, Шатов провел последний официальный матч 20 ноября, когда «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (3:1). После этого полузащитник перенес в Хельсинки операцию на колене и пропустил оставшиеся игры в 2016 году.

7 февраля подопечные Мирчи Луческу завершат второй сбор, который с 27 января проходит в Испании. С 10 февраля сине-бело-голубые будут тренироваться на базе сборной Бельгии. Первый официальный матч в 2017 году «Зенит» проведет 16 февраля. В рамках 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы сыграют в Брюсселе с «Андерлехтом».

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