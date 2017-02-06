Икарди и Перишич дисквалифицированы на две игры чемпионата Италии

Футболисты «Интера» Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии дисквалифицированы на два матча Серии А. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что игроки миланского клуба наказаны за неспортивное поведение во время матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1).

Таким образом, форвард и полузащитник должны пропустить игры с «Эмполи» (12 февраля) и «Болоньей» (19 февраля).

По информации источника, главный арбитр встречи Никола Риццоли внес в протокол матча запись том, что хорват во время матча в Турине неоднократно оскорблял представителей судейской бригады, а Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону Риццоли.

«Интер» сообщил, что намерен ознакомиться с судейским протоколом и решить, подавать ли апелляцию на решение спортивного суда.