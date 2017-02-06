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Икарди и Перишич дисквалифицированы на две игры чемпионата Италии

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Футболисты «Интера» Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии дисквалифицированы на два матча Серии А. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что игроки миланского клуба наказаны за неспортивное поведение во время матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1). 

Таким образом, форвард и полузащитник должны пропустить игры с «Эмполи» (12 февраля) и «Болоньей» (19 февраля).

По информации источника, главный арбитр встречи Никола Риццоли внес в протокол матча запись том, что хорват во время матча в Турине неоднократно оскорблял представителей судейской бригады, а Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону Риццоли. 

«Интер» сообщил, что намерен ознакомиться с судейским протоколом и решить, подавать ли апелляцию на решение спортивного суда.

Матч

Ювентус - Интер - 1:0 (1:0)

Голы

Куадрадо 44 (1:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Лихтштайнер (Алвес, 79), Кьеллини, Пьянич, Куадрадо (Маркизио, 72), Хедира, Манджукич, Игуаин, Дибала (Ругани, 85)

Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Миранда, Гальярдини, Брозович (Кондогбиа, 57), Медель, Мариу (Паласио, 78), Кандрева (Эдер, 58), Перишич, Икарди

Предупреждения:

Пьянич, 23; Манджукич, 48; Куадрадо, 64; Хедира, 65; Кьеллини, 74 - Кандрева, 7; Медель, 42; Ханданович, 90

Удаления:

нет - Перишич, 90

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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