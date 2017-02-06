Слуцкий навестил ЦСКА в Испании (фото)

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал в расположении команды, которая сейчас находится на сборе в Испании.

Последнее время Слуцкий проводил в Англии, где посещал матчи ведущих команд. В частности, в минувшую субботу он побывал на игре «Челси» и «Арсенала» (3:1), за которой наблюдал из ложи почетных гостей. Оттуда же игру смотрели владелец «Челси» Роман Абрамович, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и другие.

О визите Слуцкого в расположение ЦСКА сообщил официальный твиттер армейцев. Бывший главный тренер команды наблюдал за контрольным матчем ЦСКА с датским «Эсбьергом» (0:0).