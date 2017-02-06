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Защитник «Атлетико» может получить семь месяцев тюрьмы за домашнее насилие

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес и его девушка Амелия Лоренте 6 февраля предстали перед судом по обвинению в домашнем насилии.

Как сообщает Mundo Deportivo, обвинение потребовало для игрока «матрасников» семь месяцев лишения свободы за бытовое насилие, а для Лоренте – шесть месяцев за нападение на футболиста. 

Отмечается, что защитнику и его девушке на два года запрещено приближаться друг к другу ближе чем на 500 м. Кроме того, стороны не могут контактировать при помощи любых средств связи.

Напомним, 3 февраля 20-летний француз был арестован за избиение Лоренте в состоянии алкогольного опьянения, однако позже его отпустили.

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