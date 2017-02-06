Дмитрий Губерниев: Думать не хочется, что Россия может пропустить Олимпиаду-2018

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не хочет думать о том, что сборная России может пропустить Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.

«После чемпионата мира биатлонистов ожидает предолимпийская неделя в Южной Корее. Нельзя забывать, что Россия при самых неблагоприятных раскладах может и вовсе пропустить Олимпиаду. Об этом думать не хочется, но сопротивление нам оказывают достаточно серьезное», – цитирует Губерниева RT

Ранее пловчиха Юлия Ефимова выразила мнение, что Россию хотят оставить без Олимпиады-2018.