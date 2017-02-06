Александр Бубнов: Думаю, Кариока не играл бы при Каррере

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре бывшего бразильского полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки.

- Кариока играл опорного полузащитника в «Спартаке». Эта позиция предполагает цементирование обороны, а он этого не делал. Бразилец плохо играет головой в штрафной площадке. Но самое главное – он тормозил развитие атаки. Я расшифровывал его тактико-технические действия в матчах за «Спартак», которые у него были низкими. Поэтому и шла критика в адрес футболиста. Хотя Карпин называл его чуть ли не лучшим опорником в Европе.

Нет ничего удивительного, что он сейчас в Бразилии выглядит лучше, играя на другой позиции. Там у него и окружение более качественное. Но он по своим техническим навыкам не является опорным полузащитником. Это было видно по тому, как он отбирает мяч, начинает атаку. Разве можно сравнить игру Кариоки с Фернандесом. Думаю, Кариока не играл бы при Каррере, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Рафаэл Кариока играл за «Спартак» в 2009 - 2015 годах. Он дважды становился серебряным призером российских первенств. Летом 2015 года красно-белые продали «Атлетико Минейро» половину прав на футболиста.