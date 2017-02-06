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Миочич и Дос Сантос проведут реванш 13 мая

Источник:  MMA FightingКомментарии

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич 13 мая в Далласе проведет защиту титула против бразильца Джуниора Дос Сантоса.

Как сообщает MMA Fighting, встреча между бойцами состоится в рамках турнира UFC 211.

Стоит отметить, что соперники уже встречались в декабре 2014 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал дос Сантос.

После этого Миочич одержал четыре победы подряд и завоевал титул в бою с Фабрисио Вердумом. Что касается Дос Сантоса, то он после того поединка дрался лишь дважды – проиграл Алистару Оверему и победил Бена Ротуэлла.

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