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Бранислав Иванович: Была договоренность с «Челси», что в случае устраивающего предложения клуб отпустит меня

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как проходил его переход в петербургский клуб из «Челси».

– Я решил, что пора покидать «Челси», но хотел продолжать играть на самом высоком уровне. Знал, что значит для российского футбола «Зенит», поэтому долго не раздумывал над предложением. Я доволен, что все так быстро получилось. Сейчас я должен постараться поскорее адаптироваться.

– У вас действовал контракт с «Челси», но лондонский клуб отпустил свободным агентом. Это ваша просьба или клубы сами договаривались?
– У меня была договоренность с «Челси», что в случае устраивающего меня предложения клуб дает возможность уйти, – приводит слова Ивановича «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний защитник подписал с «Зенитом» контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. В заявку клуба на матчи премьер-лиги и Лиги Европы серб был заявлен под 60-м номером.

За «Челси» Иванович выступал с 2008 года после перехода из «Локомотива». В английской премьер-лиге защитник провел 261 матч и забил 21 гол. Вместе с «Челси» он дважды выиграл чемпионат Англии, трижды - Кубок страны. Также Иванович становился победителем Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

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