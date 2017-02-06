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Бушманов побывал на товарищеском матче московского «Локомотива»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов посетил товарищеский матч московского «Локомотива» против «Сеннерюска» (1:0) на сборе в Турции.

– На сборах в Испании работают несколько российских команд, и молодые игроки «Локомотива», разумеется, находятся в поле нашего зрения. В первом тайме мы увидели двух из этой группы – Баринова и Галаджана. Баринов играет в сборных давно, его возможности хорошо известны. Галаджан помоложе, но уже дебютировал в «Локо». Отрадно, что ребят наигрывают, и для нашей сборной будет здорово, если они будут иметь постоянную игровую практику, – передает слова Бушманова официальный сайт железнодорожников.

Матч

Локомотив - Сённерюск - 1:0 (0:0)

Голы

Денисов И. 59 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Коломейцев (Н'Динга, 78), Касаев, Баринов, Игнатьев (Миранчук А., 46), Галаджан (Фарфан, 46)

Место и дата

06 февраля 18:00, Сан-Педро, Онлайн-трансляция

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