Бушманов побывал на товарищеском матче московского «Локомотива»
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов посетил товарищеский матч московского «Локомотива» против «Сеннерюска» (1:0) на сборе в Турции.
– На сборах в Испании работают несколько российских команд, и молодые игроки «Локомотива», разумеется, находятся в поле нашего зрения. В первом тайме мы увидели двух из этой группы – Баринова и Галаджана. Баринов играет в сборных давно, его возможности хорошо известны. Галаджан помоложе, но уже дебютировал в «Локо». Отрадно, что ребят наигрывают, и для нашей сборной будет здорово, если они будут иметь постоянную игровую практику, – передает слова Бушманова официальный сайт железнодорожников.
Матч
Локомотив - Сённерюск - 1:0 (0:0)
Голы
Денисов И. 59 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Коломейцев (Н'Динга, 78), Касаев, Баринов, Игнатьев (Миранчук А., 46), Галаджан (Фарфан, 46)
Место и дата
06 февраля 18:00, Сан-Педро, Онлайн-трансляция