Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры

Французский форвард Джибриль Сиссе, ранее выступавший за «Кубань», объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Мне нравилось быть футболистом. До сегодняшнего дня футбольный мяч был всем для меня. Я бы очень хотел продолжить карьеру, но вынужден констатировать, что с футболом покончено», – приводит слова француза Yahoo Sport France.

Напомним, Сиссе известен по выступлениям за «Марсель», «Ливерпуль», «Лацио», «Кубань» и сборную Франции. Также он выступал за «Сандерленд», «Панатинаикос», с которым выиграл чемпионат Греции, «КПР» и «Бастию». Последним клубом 35-летнего игрока стал «Сен-Пьеруаз».

В составе «красных» футболист выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. С национальной командой нападающий становился обладателем Кубка конфедераций. Всего за сборную забил 9 голов в 41 матче.

Всего за карьеру Сиссе провел 545 матчей, забил 220 мячей и отдал 44 голевые передачи.

