Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар3 : 0Сувон
Футбол  Локомотив1 : 0Сённерюск
Футбол  ЦСКА0 : 0Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи4 : 2Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры

Источник:  Yahoo! SportsКомментарии

Французский форвард Джибриль Сиссе, ранее выступавший за «Кубань», объявил о завершении профессиональной карьеры. 

«Мне нравилось быть футболистом. До сегодняшнего дня футбольный мяч был всем для меня. Я бы очень хотел продолжить карьеру, но вынужден констатировать, что с футболом покончено», – приводит слова француза Yahoo Sport France.

Напомним, Сиссе известен по выступлениям за «Марсель», «Ливерпуль», «Лацио», «Кубань» и сборную Франции. Также он выступал за «Сандерленд», «Панатинаикос», с которым выиграл чемпионат Греции, «КПР» и «Бастию». Последним клубом 35-летнего игрока стал «Сен-Пьеруаз».

В составе «красных» футболист выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. С национальной командой нападающий становился обладателем Кубка конфедераций. Всего за сборную забил 9 голов в 41 матче.

Всего за карьеру Сиссе провел 545 матчей, забил 220 мячей и отдал 44 голевые передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джибриль Сиссе расстроен решением Джеррарда завершить карьеруБывший форвард «Ливерпуля» Джибриль Сиссе высказался о решении экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.Джибриль Сиссе намерен возобновить карьеруДжибриль Сиссе намерен возобновить карьеруБывший нападающий «Ливерпуля», «Кубани» и сборной Франции 35-летний Джибриль Сиссе собирается вернуться в большой спорт.Джибриль Сиссе: Бензема нужен сборной Франции на ЕвроБывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе верит, что Карим Бензема вернется в национальную команду перед домашним чемпионатом Европы.Джибриль Сиссе: Бензема столько сделал для сборной, а вы хотите его выгнатьБывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе прокомментировал нынешнюю ситуацию Карима Бензема.Бензема отвезли в суд по делу ВальбуэнаНападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема сегодня был доставлен в суд для дачи показаний по делу о шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.Бензема арестован по делу о шантаже ВальбуэнаПолузащитник «Реала» Карим Бензема арестован по делу о шантаже футболиста «Лиона» Матье Вальбуэна, сообщает AFP.Джибрилль Сиссе: В пять утра стук в дверь. Лежу полуголый с невестой…Джибриль Сиссе поведал обстоятельства своего задержания по делу о шантаже Матье Вальбуэна.Джибриль Сиссе завершил карьеруБывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе завершил профессиональную карьеру. Об этом он объявил в одной из программ на французском ТВ.Бензема будет допрошен по делу о шантаже ВальбуэнаФорварда мадридского «Реала» Карим Бензема может быть допрошен по делу о шантаже полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна, le10sport.com.Тренер «Лиона»: Вальбуэна хоть мал ростом, но крепок душевно…L’Equipe об отношении к скандальной истории, в которую попал Вальбуэна, тренера и игроков «Лиона».«Матье – мой друг, я просто предупредил его». Сиссе отпустили из тюрьмы«Матье – мой друг, я просто предупредил его». Сиссе отпустили из тюрьмыДжибриль Сиссе, подозреваемый в вымогательстве денег у Матье Вальбуэна, сделал заявление о своем вызове в полицию.Джибриль Сиссе освобожден из-под стражиФранцузский футболист Джибриль Сиссе освобожден из-под стражи, сообщет французская прокуратура.Экс-футболист «Кубани» Сиссе задержан по подозрению в шантаже ВальбуэнаБывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе взят под стражу за шантаж полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.«Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как Джибриль Сиссе бьется за возможность играть«Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как Джибриль Сиссе бьется за возможность игратьМы узнали его чуть ближе пару лет назад, когда он выступал за «Кубань». В прошедшем сезоне нападающий «Бастии» выходил на поле далеко не в каждом матче – мучила травма. Однако этот упрямый парень не сдается и в интервью France Football и L’Equipe пообещал играть как минимум год.Джибриль Сиссе: Хочу поиграть в СШАНападающий французской «Бастии» Джибриль Сиссе прокомментировал свои дальнейшие карьерные планы.Джибриль Сиссе завершит карьеру по окончании сезона-2014/1533-летний форвард «Бастии» Джибриль Сиссе принял решение завершить карьеру игрока.Восьмилетний сын Джибриля Сиссе подписал контракт с «Крю Александрой»Бывший форвард «Кубани» Джибриль Сиссе рассказал об успехах своего сына. Восьмилетний Кассиус Сиссе подписал контракт с английским клубом «Крю Александра».Ты ли это? Как поживают игроки, уехавшие из России в топ-чемпионатыТы ли это? Как поживают игроки, уехавшие из России в топ-чемпионатыSovsport.ru решил вспомнить о бывших игроках российской премьер-лиги, которые в нынешнем сезоне приняли соблазнительные предложения из топ-чемпионатов.Хонда на миланских руинахХонда на миланских руинахВ минувшие выходные в Европе дебютировали несколько футболистов, еще недавно выступавших в клубах российской премьер-лиги. А главным событием уик-энда стал первый матч Кейсуке Хонды за «Милан».Виктор Гончаренко: У меня не было неодолимого желания сохранить СиссеВиктор Гончаренко: У меня не было неодолимого желания сохранить СиссеГлавный тренер «Кубани» Виктор Гончаренко сказал, что не держал в команде нападающего Джибриля Сиссе.
Главные новости
Футбол
Касерес, которым интересуется «Локомотив», может перебраться в АПЛ
Футбол
Сергей Семак: Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер
Футбол
Евгений Бушманов: С Черчесовым пока коротко поговорили, но взаимодействие будет плотным
Футбол
Бранислав Иванович: Может, однажды выпущу автобиографию и расскажу подробнее о ситуации с Суаресом
Легкая атлетика
IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики
Теннис
ITF оштрафовала Шаповалова на 7 тысяч долларов за попадание мячом в лицо судье
Теннис
Определились все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса
Американский футбол
Украденная футболка лучшего игрока Супербоула может быть оценена в 500 тысяч долларов
Футбол
Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры
MMA
Миочич и Дос Сантос проведут реванш 13 мая
все новости
Джибриль Сиссе
Джибриль Сиссевсе новости