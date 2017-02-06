«Сочи» переиграл «Торпедо»

Хоккеисты «Сочи» на своей площадке взяли верх в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» со счетом 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Падакин, Андре Петерссон, Эрик О'Делл и Илья Крикунов. У гостей точные броски на счету Каспарса Даугавиньша и Дмитрия Семина.

После этой игры «Сочи» набрал 88 очков в 57 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», имея в своем активе 102 очка, находится на пятом месте на Западе.

В следующей игре 14 февраля «Торпедо» в Череповце встретится с местной «Северсталью», «Сочи» в Москве сыграет с ЦСКА.