Украденная футболка лучшего игрока Супербоула может быть оценена в 500 тысяч долларов

Владелец аукционной фирмы Goldin Auctions Кен Голдин выразил мнение, что футболка квотербека клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Тома Брэди, украденная из раздевалки, может быть оценена в 500 тысяч долларов.

«Брэди – самый популярный игрок за всю историю американского футбола. Среди спортсменов за последние 40 лет он уступает разве что Майклу Джордану», – сказал Голдин, слова которого приводит Bloomberg.

Напомним, Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула – финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме Супербоула, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей.