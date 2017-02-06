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Украденная футболка лучшего игрока Супербоула может быть оценена в 500 тысяч долларов

Источник:  BloombergКомментарии
Украденная футболка лучшего игрока Супербоула может быть оценена в 500 тысяч долларов
Источник: Reuters

Владелец аукционной фирмы Goldin Auctions Кен Голдин выразил мнение, что футболка квотербека клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Тома Брэди, украденная из раздевалки, может быть оценена в 500 тысяч долларов.

«Брэди – самый популярный игрок за всю историю американского футбола. Среди спортсменов за последние 40 лет он уступает разве что Майклу Джордану», – сказал Голдин, слова которого приводит Bloomberg.

Напомним, Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула – финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). 

«Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме Супербоула, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей.

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