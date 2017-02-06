Определились все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса
Сборная Италии, переиграв команду Аргентины, стала последним участником 1/4 финала Мировой группы Кубка Дэвиса.
В четвертьфинале итальянская сборная встретится с бельгийцами. Остальные пары 1/4 финала выглядят следующим образом:
Австралия – США, Франция – Великобритания, Сербия – Испания.
Добавим, что сборная России в 1/8 финала уступила Сербии и теперь в сентябре проведет матч в плей-офф за право остаться в Мировой группе.
Напомним, что матчи 1/4 финала пройдут с 7 по 9 апреля.
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