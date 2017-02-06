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СКА вернул Иванникова и Дергачева из фарм-клуба

Источник:  КХЛКомментарии

Вратарь Евгений Иванников и форвард Александр Дергачев были переведены из команды ВХЛ «СКА-Нева» в СКА, сообщает официальный сайт КХЛ.

Также в основной состав был вызван защитник СКА-1946 Владислав Валенцов, который набрал десять (2+8) очков в 24 матчах МХЛ и сделал три результативных паса в 20 играх ВХЛ. Форвард Архип Неколенко, отыгравший в КХЛ три матча, вернулся в «СКА-Неву».

Иванников провел в ВХЛ пять встреч, в которых одержал четыре победы и отразил 93,6 процентов бросков. Дергачев сыграл за «СКА-Неву» три встречи и забросил две шайбы. 

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 Иванников принял участие в одном матче против «Ак Барса» (5:6 Б), а Дергачев за 29 игр сделал три голевые передачи и набрал 12 штрафных минут.

СКА лидирует в Западной конференции, имея в активе 131 очко после 57 встреч. Оставшиеся игры команда проведет дома. 14 февраля подопечные Олега Знарка встретятся со «Спартаком», 16 - с ХК «Сочи», а 18 - с «Торпедо».

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