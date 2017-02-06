Инспекционная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) может рекомендовать частичное восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах. Об этом сообщил глава комиссии Руне Андерсен.

– С декабря произошли некоторые неполезные изменения, в том числе комментарии от вице-премьера РФ Виталия Мутко. Доказательства, что еще один отстраненный тренер работает со спортсменами. Ограниченное количество тестов на национальном уровне. С тестированием есть определенные проблемы, но остальное было позитивным, в том числе продуктивные встречи с главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным. Инспекционная комиссия IAAF может рекомендовать частичное восстановление ВФЛА в правах при выполнении федерацией ряда условий. Запрет на восстановление ВФЛА в правах на данный момент сохраняется, – передает слова Андерсена «Р-Спорт».

Напомним, в декабре 2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

Добавим, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.