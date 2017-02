ITF оштрафовала Шаповалова на 7 тысяч долларов за попадание мячом в лицо судье

Как сообщает официальный сайт Кубка Дэвиса, канадец Денис Шаповалов оштрафован Международной федерации тенниса за непреднамеренное попадание мячом в лицо арбитра на одном из матчей.

Напомним, спортсмен в решающей пятой игре Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании против Кайла Эдмунда на эмоциях с силой ударил ракеткой по мячу и попал в глаз судье.

The moment @denis_shapo hit the chair umpire in the face, resulting in a default and Win for Great Britain. I'm in shock. #DavisCup pic.twitter.com/8nawleuac7