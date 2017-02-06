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IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Источник:  ТАССКомментарии

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава комиссии Руне Андерсен.

– Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА, – передает слова Андерсена ТАСС.

Напомним, в декабре 2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.

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