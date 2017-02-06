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Бранислав Иванович: Может, однажды выпущу автобиографию и расскажу подробнее о ситуации с Суаресом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отыгравший ранее девять лет за «Челси», вспомнил об инциденте с Луисом Суаресом, который укусил серба во время матча английской премьер-лиги.

– Ну, это футбол, здесь все хотят победить. Многие нападающие делают все, чтобы забить гол. В том числе – спровоцировать соперника. Но после того матча мы с поговорили с Луисом. Он извинился, а я ответил: «Нет проблем». Этот инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, однажды выпущу автобиографию и расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас, – приводит слова Ивановича «Матч ТВ».

Напомним, эпизод произошел 21 апреля 2013 года во время матча АПЛ «Ливерпуль» – «Челси» (2:2). Тогда Суарес укусил Ивановича за руку. Оба футболиста отыграли матч целиком, а Суарес на 96-й минуте сравнял счет. Позже уругваец был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на десять игр. Из-за дисквалификации форвард пропустил конец чемпионата-2012/13 и начало сезона 2013/2014.

С 2014 года Суарес выступает за испанскую «Барселону», а Иванович 1 февраля 2017-го стал игроком «Зенита».

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