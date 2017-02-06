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Карлос Бакка: Мы поговорили с Монтеллой, и я признал, что был неправ

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Форвард «Милана» Карлос Бакка заверил, что у него нет никакого конфликта с наставником «россонери» Винченцо Монтеллой. Напомним, игрок был заменен на 72-й минуте домашнего матча с «Сампдорией» (0:1), а позже появилась информация о небольшой словесной перепалке между игроком и специалистом.

«У меня нет никаких проблем с тренером. Когда меня заменяли, я был зол, потому что «Милан» проигрывал. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Выпустить другого игрока – решение Монтеллы, но я был на эмоциях. Этим утром у нас состоялся разговор. Я должен уважать выбор тренера и продолжать работу.

Мы поговорили, и я признал, что был неправ, поддавшись эмоциям. Сказал Монтелле, что совершил ошибку, а позже пообщался с партнерами – я оплачу ужин для всей команды», – цитирует колумбийца официальный сайт «Милана».

Матч

Милан - Сампдория - 0:1 (0:0)

Голы

Муриэль 69 (0:1 - пен.).

Состав

Милан: Доннарумма, Палетта, Романьоли, Сапата, Соса, Деулофеу, Куцка, Пашалич, Бертолаччи (Окампос, 79), Бакка (Лападула, 72), Сусо

Сампдория: Вивиано, Скриньяр, Реджини, Сильвестре, Бережински, Баррето, Торрейра, Прат, Фернандеш (Джуричич, 54), Квальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80)

Предупреждения:

Бакка, 45; Сусо, 60; Куцка, 63; Соса, 84 - Торрейра, 28; Джуричич, 90

Удаления:

Соса, 90 - нет

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

05 февраля 14:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция


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