Евгений Бушманов: С Черчесовым пока коротко поговорили, но взаимодействие будет плотным

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями о первых днях работы в новой должности.

- Никакого страха не было и сейчас нет. Есть интерес и большая ответственность. С Черчесовым пока коротко поговорили, но взаимодействие будет очень плотным. Одной из задач молодежной сборной будет подготовка игроков для первой команды. Поедем на Кипр смотреть Кубок ФНЛ. Есть ребята, которых нужно смотреть — «Спартак-2», «Зенит-2», из других клубов. Большую часть домашних матчей планируем провести за пределами Москвы, в регионах болельщики не так избалованы. Попадание на Олимпиаду — мечта, точнее, большая цель, — сказал Бушманов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Бушманов возглавил молодежную сборную России 24 января 2017 года. Контракт специалиста рассчитан до 15 июля 2019 года.

Отметим, что Сборная России попала в группу 7 вместе с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром. Свой первый матч в отборе на Евро-2019 молодежная сборная России проведет 31 августа против Армении.