Сергей Семак: Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что не ведет никакого бизнеса, а также вспомнил первые дни в качестве тренера в «Зените».

– Сейчас у меня нет никакого бизнеса. За исключением небольшого цеха, по переработке риса, которым занимаются мои братья в Краснодарском крае. Но это и бизнесом не назовешь. Сейчас я абсолютно свободен от любого бизнеса. Помню прекрасно день, когда я со свистком впервые пришел к Лучано Спаллетти. Не находил себе места на поле, совершенно не знал, что делать. Потихоньку стал пересматривать свое отношение к футболу и смотреть на это глазами не игрока, а тренера. У меня нет далекоидущих планов. Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер, – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в конце декабря прошлого года уфимский клуб возглавил Сергей Семак. До этого бывший капитан сборной России входил в тренерский штаб «Зенита».

Добавим, что текущем чемпионате РФПЛ «Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.